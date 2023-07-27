«Реал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

«Реал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла на стадионе «НРГ» в Хьюстоне.

Полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем на 6-й минуте встречи открыл счет, перебросив голкипера Андре Онана, который играл дебютную встречу за «МЮ». В конце второго тайма «Реал» удвоил преимущество благодаря голу Хоселу, вышедшего на замену на 62-й минуте.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).