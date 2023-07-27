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«Реал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 июля. «Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0.
Фото AFP

«Реал» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче — 2:0. Встреча прошла на стадионе «НРГ» в Хьюстоне.

Полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем на 6-й минуте встречи открыл счет, перебросив голкипера Андре Онана, который играл дебютную встречу за «МЮ». В конце второго тайма «Реал» удвоил преимущество благодаря голу Хоселу, вышедшего на замену на 62-й минуте.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Джуд Беллингем
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