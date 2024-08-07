«Реал» обыграл «Челси» в товарищеском матче

«Реал» победил «Челси» в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.

На 19-й минуте Лукас Васкес открыл счет с передачи Браима Диаса, который через несколько минут отличился уже сам. Перед перерывом «синие» отыграли один мяч — отличился Чуквунонсо Мадуэке. Во второй половине голов забито не было.

В следующем товарищеском матче «Реал» встретится с «Аталантой» (14 августа), а «Челси» сыграет против «Интера» (11 августа).