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Сегодня, 04:07

«Реал» обыграл «Челси» в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Ромео Лавия и полузащитник «Реала» Дани Себальос.
Фото USA Today Sports

«Реал» победил «Челси» в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт.

На 19-й минуте Лукас Васкес открыл счет с передачи Браима Диаса, который через несколько минут отличился уже сам. Перед перерывом «синие» отыграли один мяч — отличился Чуквунонсо Мадуэке. Во второй половине голов забито не было.

В следующем товарищеском матче «Реал» встретится с «Аталантой» (14 августа), а «Челси» сыграет против «Интера» (11 августа).

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