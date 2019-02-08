Ракицкий и Барриос - в старте "Зенита" на матч с "Сарпсборгом"

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Сарпсборга". С первых минут встречу начнут хавбек Вильмар Барриос и защитник Ярослав Ракицкий.

Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин - Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио - Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Ригони, Воробьев, Заболотный.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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