Ракицкий и Барриос - в старте "Зенита" на матч с "Сарпсборгом"

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Сарпсборга". С первых минут встречу начнут хавбек Вильмар Барриос и защитник Ярослав Ракицкий.
Состав "Зенита": Лунев - Смольников, Иванович, Ракицкий, Набиуллин - Мак, Мусаев, Барриос, Маркизио - Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Жирков, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Ригони, Воробьев, Заболотный.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСарпсборг! pic.twitter.com/l8Lf4eDsNE– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 8 февраля 2019 г.
"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.
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