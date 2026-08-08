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ПСЖ — Манчестер Юнайтед, 8 августа 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча

8 августа, 11:00

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию товарищеского матча

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в товарищеском матче в субботу, 8 августа. Матч пройдет на стадионе «Новый Уллеви» в Гетеборге (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции игры не будет. Смотреть трансляцию матча можно на сайтах букмекерских контор или в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне «ПСЖ» с 76 очками стал чемпионом Франции. По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» набрал 71 очко и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

Лига 1 сезона-2026/2027 пройдет с 22 августа по 30 мая. Английская премьер-лига (АПЛ) сезона-2026/2027 стартует 21 августа и завершится 30 мая.

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