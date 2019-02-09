"Провели матч высокого уровня с качественным соперником". Тренер "Слована" - о победе над "Спартаком"

Главный тренер братиславского "Слована" Мартин Шевела после победы над "Спартаком" в товарищеском матче (3:1) заявил, что команды показали игру высокого уровня. Специалист также добавил, что данный результат является ценным для его футболистов.

- Мы провели матч высокого уровня с качественным соперником, - приводит слова Шевелы официальный сайт "Слована". - Эта команда является постоянным участником групповых этапов еврокубков. Игроки "Слована" выполнили все тактические указания. Мы забили три гола и не позволили сопернику создать опасные моменты в некоторых ситуациях. Это ценный результат в матче с известным соперником, который побудит нас работать дальше.

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