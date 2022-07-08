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Сегодня, 20:39

Дюков: «Могут ли ветераны сыграть в РПЛ? Вполне возможно»

Дюков рассказал о впечатлениях после матча легенд «Зенита» и «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о впечатлениях от матча легенд «Зенита» и «Спартака» на стадионе «Петровский».

— В целом вам понравилось сегодняшнее мероприятие?

— Столько времени я провел на этом стадионе, начиная с 70-х, начала 80-х. Сначала с отцом приходил сюда, потом с товарищами, потом в 90-е и нулевые столько разных эмоциональных моментов было: минут разочарований, потом минут триумфа. Все очень быстро меняется. Помню 2008 год «Зенит» — «Шинник» 1-3, через две недели уже «Монако» с «Манчестер Юнайтед» 2-1. Ну это футбол. И за это мы его любим. Эти эмоции в нас еще живут. И попадаешь в такую атмосферу, которую создали игроки и «Петровский», конечно, позволяют испытать приятную ностальгию не только мне, но и всем болельщикам, которые сегодня пришли. Не знаю, как вам. Мне кажется, хорошая идея, имеет право на существование. Если игроки, наши легенды будут готовы играть такие матчи, то мы с нашей стороны сделаем все, чтобы такие матчи проводить.

— Могут ли ветераны сыграть в РПЛ?

— Если будут готовы, то почему бы и нет? Вполне возможно.

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча закончилась со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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