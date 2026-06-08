Инфантино пожелал полузащитнику сборной Дании Эриксену скорейшего выздоровления

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на ситуацию с капитаном сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча со сборной Украины.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. 34-летний полузащитник упал на газон во втором тайме при счете 2:1 в пользу датчан, но быстро пришел в себя. Игра была закончена досрочно.

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной. Могу также отметить быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча», — заявил Инфантино в своих соцсетях.

На Евро-2021 во время матча против Финляндии Эриксен тоже терял сознание — тогда у него случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.

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