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Сегодня, 14:01

Президент Федерации футбола Брунея хотел сыграть матч в России из-за любви к путешествиям

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, предыдущий тренер сборной Брунея Марио Ривера покинул свой пост из-за президента Федерации футбола страны Фейсала Юсоффа.

Одной из причин стало то, что Юссоф пытался самостоятельно руководить командой, навязывая специалисту игроков. Отмечается, что президент Федерации также уменьшил зарплату Риверы, чтобы увеличить свой доход. Матч с Россией Юссоф очень хотел сыграть в нашей стране, потому что функционер очень любит путешествовать.

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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