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Сегодня, 08:34

Посол Белоруссии в России объяснил Карпину, сколько раз в день нужно есть драники

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о драниках.

— Карпин очень внимательно относится к питанию футболистов. Он сказал, что есть драники каждый день нехорошо для футболистов.

— Глупости полные! Драники надо есть три раза в день, а не один!

7 июня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Валерий Карпин
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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