Посол Белоруссии в России объяснил Карпину, сколько раз в день нужно есть драники

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в разговоре с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о драниках.

— Карпин очень внимательно относится к питанию футболистов. Он сказал, что есть драники каждый день нехорошо для футболистов.

— Глупости полные! Драники надо есть три раза в день, а не один!

7 июня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Начало — в 20.00 по московскому времени.