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Сегодня, 17:45

Португалия — Хорватия: смотреть трансляцию матча

Португалия и Хорватия сыграют 8 июня в товарищеском матче
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Сборная Португалии по футболу дома в Оэйраше примет Хорватию в товарищеском матче 8 июня. Игра пройдет на арене «Насьональ до Хамор». Начало — в 19.45 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Португалия — Хорватия можно будет онлайн в прямом эфире по платной подписке в видеосервисе Okko. Она начнется в 19.15 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния португальцев и хорватов.

В последний раз национальные сборные играли друг с другом 17 ноября 2020 года. Тогда Хорватия дома в матче группового турнира Лиги наций потерпела поражение от Португалии со счетом 2:3.

Португалия и Хорватия сыграют на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Команда главного тренера Роберто Мартинеса попала в группу F с Турцией, Грузией и Чехией. Хорваты со Златко Даличем проведут матчи в группе B с Италией, Испанией и Албанией.

Футбол
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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