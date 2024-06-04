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Сегодня, 19:45

Португалия — Финляндия: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

Португалия сыграет с Финляндией в товарищеском матче 4 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Сборная Португалии сыграет с командой Финляндии в рамках товарищеского матча во вторник, 4 июня. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Португалия — Финляндия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире товарищескую встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира в 21.45 мск.

Товарищеские матчи.
04 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Финляндия

В составе сборной Португалии сыграет Криштиану Роналду. 39-летний форвард собирается поехать на чемпионат Европы в шестой раз в карьере, что является рекордом.

Португальская команда в квалификации Евро 2024 провела 10 матчей без поражений и пропустила всего два гола.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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