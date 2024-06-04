Сборная Португалии сыграет с командой Финляндии в рамках товарищеского матча во вторник, 4 июня. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния Португалия — Финляндия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире товарищескую встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира в 21.45 мск.

В составе сборной Португалии сыграет Криштиану Роналду. 39-летний форвард собирается поехать на чемпионат Европы в шестой раз в карьере, что является рекордом.

Португальская команда в квалификации Евро 2024 провела 10 матчей без поражений и пропустила всего два гола.