Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом
Сборная Кореи в пятницу прошла тестирование на коронавирус. Как сообщает Tavern of the Taegeuk Warriors, подолжительные результаты получили четыре футболиста: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Хван Ин Бом («Рубин») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).
Игроки отправились на карантин, как и один сотрудник сборной Кореи, у которого был положительный результат.
Сейчас сборная Кореи находится в Австрии, где сыграет товарищеские матчи против Мексики и Катара.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.