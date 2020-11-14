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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заразился коронавирусом

07:23
Хван Ин Бом. Фото ФК «Рубин».
Хван Ин Бом. Фото ФК «Рубин».
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Сборная Кореи в пятницу прошла тестирование на коронавирус. Как сообщает Tavern of the Taegeuk Warriors, подолжительные результаты получили четыре футболиста: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург»), Хван Ин Бом («Рубин») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).

Игроки отправились на карантин, как и один сотрудник сборной Кореи, у которого был положительный результат.

Сейчас сборная Кореи находится в Австрии, где сыграет товарищеские матчи против Мексики и Катара.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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