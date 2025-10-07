Полузащитник «Ливерпуля» Эндо не сыграет за сборную Японии из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо получил травму в матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:2) и не сыграет за сборную Японии в ближайших матчах, сообщили в национальной команде.

32-летний японец в игре с «Челси» вышел на замену на 86-й минуте. Характер травмы не уточняется.

Эндо в сезоне-2025/26 в 4 матчах не отметился результативными действиями. За сборную у него в общей сложности 4 гола и 4 передачи в 71 игре.

Сборная Японии 10 октября сыграет в товарищеском матче с Парагваем, а 14 октября — с Бразилией.