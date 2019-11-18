Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян подвел итоги товарищеского матча против ростовского СКА (5:1).

- Не скажу, что матч дался просто или непросто — мы получили удовольствие, это самое основное, - сказал Тикнизян на Youtube-канале ЦСКА. - И игровую практику, естественно. Сегодня все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей. Результат закономерен. Надеюсь, болельщики получили удовольствие.

- Очень симпатичные комбинации разыгрывали с Сантосом и Нисимурой. Можно ли сказать, что сейчас взаимопонимание находится на высочайшем уровне?

- Приблизительно на высочайшем, осталось чуть-чуть наработать. Мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Тем более мы все наигрываем на тренировках.

- Твои задачи на остаток сезона?

- Думаю, они и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть. Но для этого надо много работать и заслужить игровое время. Поэтому я делаю все от меня зависящее. Дай бог, чтобы получилось еще выйти до конца года.