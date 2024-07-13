Хавбек «Црвены Звезды» Илич: «Поездка в Санкт-Петербург получилась замечательной»

Полузащитник «Црвены Звезды» Лука Илич поделился мнением от участия в Летнем Кубке в Санкт-Петербурге.

«Поездка в Санкт-Петербург получилась замечательной. Наш клуб отлично себя чувствовал здесь, с точки зрения организации и размещения мне все понравилось. И сам турнир команда провела очень хорошо.

Хочу сказать спасибо за проведение такого турнира, все было на самом лучшем уровне. И, конечно, мне понравилось, как нас встретили в самом городе», — цитирует Илича Metaratings.ru.

«Црвена Звезда» стала победительницей турнира, в котором участвовали «Зенит», «Сочи» и аргентинский клуб «Тальерес».