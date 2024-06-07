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Сегодня, 20:15

Польша — Украина: смотреть трансляцию матча

Польша и Украина проведут товарищеский матч 7 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Польши Себастьян Шиманьски.
Себастьян Шиманьски.
Фото Global Look Press

Сборная Польши по футболу дома в Варшаве примет Украину в товарищеском матче 7 июня. Игра пройдет на «Варшавском Национальном стадионе». Она начнется в 21.45 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Польша — Украина можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим список ссылок — 1-й вариант и 2-й вариант. Следите за ключевыми событиями противостояния Польша — Украина в матч-центре «СЭ».

Обе сборные сыграют в финальной части чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Польша попала в группу D вместе с Нидерландами, Австрией и Францией. Украина встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

В последний раз национальные сборные встречались друг с другом 11 ноября 2020 года. Тогда Польша дома обыграла Украину со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Футбол
Сборная Польши по футболу
Сборная Украины по футболу
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