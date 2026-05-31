Сборные Польши и Украины сыграют в товарищеском матче в воскресенье, 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Польша — Украина можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матча не будет. Смотреть игру можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Польша не отобралась на чемпионат мира по футболу — 2026. Команда проиграла в решающем стыковом матче Швеции со счетом (2:3).

Украина не сыграет на ЧМ-2026. Украинцы проиграли Швеции в полуфинальном матче стыкового раунда чемпионата мира со счетом 1:3.