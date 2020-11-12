Украина проиграла Польше, Ярмоленко не реализовал пенальти
Сборная Польши переиграла Украину в товарищеском матче (2:0). В самом начале встречи украинский нападающий Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Голами отметились Кшиштоф Пентек и Якуб Модер.
Товарищеские матчи
Польша — Украина — 2:0 (1:0)
Голы: Пентек, 40 (1:0). Модер, 63 (2:0).
Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 12 (вратарь)
Польша: Скорупски, Бохневич, Гумны (Берешиньски, 78), Валюкевич, Рыбус (Реца, 79), Клих, Зелиньски (Юзвяк, 46), Гуральски (Линетти, 62), Милик (Модер, 62), Пентек, Плахета (Шиманьски, 83).
Украина: Лунин, Кривцов, Макаренко, Матвиенко, Михайличенко, Конопля (Бондарь, 64), Ярмоленко (Марлос, 46), Коваленко (Сидорчук, 76), Зинченко (Харатин, 56), Яремчук (Цыганков, 46), Зубков (Мораэс, 46).
Предупреждения: Гуральски, 44. Харатин, 61.
Судья: Шюттенгрубер (Австрия).
11 ноября. Хожув. Стадион «Шленски».