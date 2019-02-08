"Пока не все удается". Зуев - о поражении "Ростова" от "Эстерсунда"

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев после товарищеского матча против "Эстерсунда" (2:4) заявил, что его команда будет исправлять допущенные ошибки. 22-летний игрок также добавил, что футболисты стараются выполнять указания главного тренера Валерия Карпина.

- Играли неплохо, я считаю. Однако пропустили в концовке со стандарта - надо быть внимательнее, - сказал Зуев в интервью клубной пресс-службе. - Будем работать. Сейчас под нагрузками тяжеловато. Но они будут уменьшаться, и свежесть придет.

В каждом матче хочется выигрывать, но пока не все удается. Время исправить ошибки есть. Когда состав меняется, бывает тяжеловато входить в темп игры. Главный тренер рассказывет каждый день о том, что он хочет видеть. Ребята стараются выполнять его указания.

В текущем сезоне Зуев провел 19 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Дончане занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 17 туров.

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