Пименов отметил ответственный подход сборной России в матче с Белоруссией

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов отметил ответственное отношение игроков национальной команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

«Все футболисты отнеслись ответственно к игре, никто не выпадал, играли с позиции силы, уверенно победили. Эта победа означает, что ребята проявили профессионализм в товарищеской игре, в последнем матче этого сезона, скажем так. Никто травм не получил, это заслуга тренерского штаба. Конечно, хорошее организаторское шоу. У сборной России уровень очень хороший, а белорусам нужно добавлять», — цитирует Пименова ТАСС.

Забитыми мячами в прошедшей встрече отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов (дубль).