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Сегодня, 05:41

Парагвай и Перу не забили голов. Бальбуэна отыграл весь матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборные Перу и Парагвая не выявили победителя в товарищеском матче — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Лиме.

Парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл всю встречу.

Сборные Парагвая и Перу готовится к Кубку Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Парагвайцы сыграют в группе с Колумбией, Бразилией и Коста-Рикой. Перуанцы на турнире встретятся с командами Чили, Канады и Аргентины.

Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Перу по футболу
Фабиан Бальбуэна
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