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9 июня, 02:00

Перу — Испания: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча в России

Сборные Перу и Испании сыграют в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Перу и Испании встретятся в товарищеском матче в ночь на вторник, 9 июня. Игра будет проходить на стадионе «Куаутемок» в Пуэбле-де-Сарагоса в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за результатами товарищеских матчей сборных 9 июня можно в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели по три товарищеских матча в 2026 году: перуанцы проиграли Сенегалу со счетом 0:2, сыграл вничью с Гондурасом (2:2) и победили Гаити (2:1), а испанцы победили Сербию (3:0) и сыграли вничью с Египтом (0:0) и Ираком (1:1).

На групповом этапе чемпионата мира Испания выступит в группе Н и сыграет с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем. Перу не примет участие в турнире.

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