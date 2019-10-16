Перу и Уругвай сыграли вничью

Сборные Перу и Уругвая сыграли вничью в товарищеском матче (1:1). Уругвайцы с середины первого тайма играли в меньшинстве, так как Мартин Касерес получил красную карточку.

Товарищеский матч

Перу — Уругвай — 1:1 (1:0)

Голы: К.Гонсалес, 34 (1:0). Нуньес, 80 (1:1).

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула (Корсо, 87), Трауко, Абрам, Куэва (Коста, 71), К.Гонсалес, Флорес, Тапия (Рейна, 83), Герреро, Каррильо (Аскуэс, 79).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Весино, Лаксальт (Винья, 46), Вальверде, Бентанкур (Х.Родригес, 46), Гомес (Д.Гонсалес, 34), Б..Родригес (Нандес, 63), Лосано (Нуньес, 75).

Предупреждения: Самбрано, 23. Касерес, 26. Трауко, 36. Адвинкула, 71.

Удаление: Касерес, 26.

Судья: Эррера (Колумбия).

16 октября. Лима. Стадион «Национальный».