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13 февраля 2025, 19:41

Павел Погребняк: «Нигерия, Белоруссия и Замбия — серьезные соперники»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды против Белоруссии, Замбии и Нигерии.

Футболисты сборной России в&nbsp;товарищеском матче против Кубы.Стали известны еще три соперника сборной России. В марте и июне команда сыграет с Замбией, Нигерией и Белоруссией

«Если учесть, с кем мы играли до этого, то соперники достойные. Выбирать не приходится, я так понимаю. Ожидаю ли тут три победы из трех? Нигерия с белорусами — серьезные соперники, да и Замбия, наверное, тоже. Понятно, что сборная России во всех трех матчах фаворит. Но играть в любом случае нужно — закалять дух победителя. Супер, что есть эти матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

Россия примет Замбию в марте, а игры с Нигерией (дома) и Белоруссией (в гостях) пройдут 6 и 10 июня соответственно.

Источник: РБ Спорт
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Павел Погребняк
Сборная России по футболу
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