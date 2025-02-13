Павел Погребняк: «Нигерия, Белоруссия и Замбия — серьезные соперники»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды против Белоруссии, Замбии и Нигерии.

«Если учесть, с кем мы играли до этого, то соперники достойные. Выбирать не приходится, я так понимаю. Ожидаю ли тут три победы из трех? Нигерия с белорусами — серьезные соперники, да и Замбия, наверное, тоже. Понятно, что сборная России во всех трех матчах фаворит. Но играть в любом случае нужно — закалять дух победителя. Супер, что есть эти матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

Россия примет Замбию в марте, а игры с Нигерией (дома) и Белоруссией (в гостях) пройдут 6 и 10 июня соответственно.