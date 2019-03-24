Пассарелла - о Месси в сборной Аргентины: "За "Барселону" он играет лучше, там другое отношение"

Бывший игрок сборной Аргентины Даниэль Пассарелла отметил, что нападающий Лионель Месси не чувствует легкости в играх за национальную команду. По его словам, у форварда другое отношение к делу в "Барселоне".

- Месси - отличный игрок, он может дать многое любой команде. Но когда он играет за "Барсу", у него другое отношение. Там он лучше. Иногда такое происходит. Месси не чувствует легкости, что-то ему не подходит. Не знаю, с чем это связано, но мне кажется, это у него внутри.

В пятницу Аргентина проиграла в товарищеском матче Венесуэле - 1:3, а Месси провел на поле весь матч. В слеудющей игре с Марокко форвард не сыграет.