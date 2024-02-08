«Нижний Новгород» разгромил «Торпедо» в товарищеском матче

«Пари НН» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 4:0. Игра проходила в Абу-Даби.

У победителей дубль оформил Николоз Кутателадзе. По голу забили Илья Кухарчук и Хуан Боселли.

Для «Торпедо» это был второй матч за день. Ранее команда проиграла «Локомотиву» со счетом 0:2.

Товарищеский матч

«Пари Нижний Новгород» — «Торпедо» — 4:0 (1:0)

Голы: Кухарчук, 5 (1:0). Кутателадзе, 49 (2:0). Боселли, 53 (3:0). Кутателадзе, 80 (4:0).

«Пари НН»: Нигматуллин (Кукушкин, 46), Гоцук (Тихий, 46. Мухин, 78), Каккоев (Варганов, 66), Глущенков, Шнапцев (Боженов, 31. Живоглядов, 62), Кухарчук (Зе Турбо, 31. Ведерников, 46), Стоцкий (Кутателадзе, 46), Трошечкин (Тихонов, 66), Марадишвили (Жигулев, 66), Ермаков (Карапузов, 66), Боселли (Царукян, 66).

«Торпедо»: Бондарь (Бабурин, 46), Бородин (Журавлев, 46), Иваньков (Ковалев, 46), Шевченко (Роганович, 46), Масалов (Енин, 46), Горбунов (Громыко, 46), Москвичев (Гуз, 29), Орехов (Костин, 46), Полоз (Червяков, 29), Рейна (Лебеденко, 46), Гонгадзе (Мелекесцев, 46. Шамкин, 46. Манелов, 46).

Удаления: Боселли, 45+2. Рейна, 45+2.