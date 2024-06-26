«Пари НН» проиграл «Енисею» в товарищеском матче

«Енисей» разгромил «Пари НН» в товарищеском матче со счетом 4:0. Игра прошла на поле Борской базы.

Дубль в матче оформил Александр Ломакин, еще по голу забили Максим Савельев и Андрей Чуканов.

Игра «Пари НН» с «Енисеем» проходила в закрытом режиме.

Товарищеский матч

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 0:4 (0:4)

Голы: Ломакин, 17 (0:1). Ломакин, 23 (0:2). Савельев, 28 (0:3). Чуканов, 41 (0:4).

«Пари НН»: Кукушкин (Лукьянов, 46), Гоцук (Каккоев, 46), Тихонов (Глущенков, 46), Ведерников (Боженов, 46), Шнапцев (Александров, 46), Гюрджан (Варганов, 46), Игрок на просмотре (Скворцов, 46), Ермаков (Карапузов, 46), Калайда (Царукян, 46), Кузин (Мухин, 46), Кутателадзе (Ферапонтов, 46).

26 июня.