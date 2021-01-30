«Спартак» обыграл «Пахтакор» в первом матче 2021 года, победный гол забил Зобнин

«Спартак» одержал победу над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче в Дубае (ОАЭ). Для красно-белых эта игра стала первой в 2021 году.

В составе узбекской команды гол забил нападающий Драган Черан с пенальти. У «Спартака» отличились полузащитники Алекс Крал и Роман Зобнин.

6 февраля команда Доменико Тедеско сыграет с солигорским «Шахтером». 7 февраля — «Спартак» проведет матч с «Ригой».

Товарищеские матчи. Клубы

«Пахтакор» — «Спартак» — 1:2 (1:1)

Голы: Черан, 7 — с пенальти (1:0). Крал, 30 (1:1). Зобнин, 87 (1:2).

«Пахтакор»: Суюнов (Кувватов, 46), Азмиддинов (Сайфиев, 46), Алижонов (Чобанов, 46), Исмаилов (Комилов, 46), Холматов (Азамов, 46), Юлдашев, Эркинов, Хамробеков, Тургунбаев (Темиров, 46), Дердийок (Розиев, 46), Черан (Собирходжаев, 46).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Маслов, 46), Ещенко (Гапонов, 46), Педро Роша, Хендрикс (Мозес, 46), Крал (Маркитесов, 46), Игнатов (Зобнин, 46), Айртон (Умяров, 46), Понсе (Соболев, 46), Бакаев (Ларссон, 46).

Предупреждение: Тургунбаев, 27.

30 января. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».