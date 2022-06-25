Овечкин о матче в составе «Динамо»: «Как потренировались? Супер»
Овечкин рассказал, в какой форме подходит к товарищескому матчу в составе футбольного «Динамо»
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин рассказал, в какой форме подходит к товарищескому матчу в составе футбольного «Динамо» против команды блогеров «Амкал».
«Как потренировались? Супер. Не устал ли? Неа», — сказал Овечкин «СЭ».
Овечкин будет капитаном бело-голубых в этом товарищеской встрече.
24 июня он подписал контракт с «Динамо» на один матч.
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