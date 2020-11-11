Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Ошибка вратаря «Реала» Лунина привела к голу в матче Польша — Украина

11 ноября 2020, 23:48
Андрей Лунин. Фото ua-football.com.
Андрей Лунин. Фото ua-football.com.
Теги:

В товарищеском матче Польша — Украина вратарь украинцев Андрей Лунин допустил ошибку. Это привело к голу форварда поляков Кшиштофа Пентека.

На 40-й минуте вратарь «Реала» вышел за пределы штрафной и пытался завладеть мячом, но ошибся, отдав мяч сопернику. Пентек воспользовался этим, отправив мяч в пустые ворота.

После первого тайма Польша ведет со счетом. 21-летний Андрей Лунин является дублером Тибо Куртуа в «Реале». В текущем сезоне он пока не сыграл ни разу за свой клуб.

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир