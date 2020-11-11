В товарищеском матче Польша — Украина вратарь украинцев Андрей Лунин допустил ошибку. Это привело к голу форварда поляков Кшиштофа Пентека.

Смотри, что натворил Лунин в игре с Польшей ?



И это вратарь «Реала» ? pic.twitter.com/TGrsnf0vqJ — Матч ТВ (@MatchTV) November 11, 2020

На 40-й минуте вратарь «Реала» вышел за пределы штрафной и пытался завладеть мячом, но ошибся, отдав мяч сопернику. Пентек воспользовался этим, отправив мяч в пустые ворота.

После первого тайма Польша ведет со счетом. 21-летний Андрей Лунин является дублером Тибо Куртуа в «Реале». В текущем сезоне он пока не сыграл ни разу за свой клуб.