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Сегодня, 11:01

Ориньо поддержал идею матча сборной России с бразильскими легионерами РПЛ

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Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал «СЭ» идею бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова о проведении товарищеского матча между сборными России и бразильских легионеров РПЛ.

«Думаю, это возможно сделать. Поучаствовать в этом? Да, конечно, хотел бы», — сказал Ориньо «СЭ».

29-летний бразилец летом перешел в «Химки» из «Родины». В текущем сезоне он провел за подмосковную команду 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Денис Сафронов

Сборная России по футболу
Ориньо
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