Ориньо поддержал идею матча сборной России с бразильскими легионерами РПЛ

Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал «СЭ» идею бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова о проведении товарищеского матча между сборными России и бразильских легионеров РПЛ.

«Думаю, это возможно сделать. Поучаствовать в этом? Да, конечно, хотел бы», — сказал Ориньо «СЭ».

29-летний бразилец летом перешел в «Химки» из «Родины». В текущем сезоне он провел за подмосковную команду 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

Денис Сафронов