«Оренбург» сыграл вничью с турецкой «Манисой»
«Оренбург» в гостях сыграл вничью с «Манисой» (Турция) в товарищеском матче — 2:2.
У российского клуба забивали Джимми Марин и Ренато Гойкович.
В прошлом матче «Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» (2:2) 11 июля.
Далее команда Иржи Ярошика встретится с саудовским клубом «Аль-Раед» и азербайджанской «Габалой», 14-го и 15-го числа.
Товарищеские матчи. Клубы
«Оренбург» — «Маниса» — 2:2 (0:1)
Голы «Оренбурга»: Марин, 71 (1:1). Гойкович, 87 (2:2).
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