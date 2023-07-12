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Сегодня, 17:58

«Оренбург» сыграл вничью с турецкой «Манисой»

Руслан Минаев
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«Оренбург» в гостях сыграл вничью с «Манисой» (Турция) в товарищеском матче — 2:2.

У российского клуба забивали Джимми Марин и Ренато Гойкович.

В прошлом матче «Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» (2:2) 11 июля.

Далее команда Иржи Ярошика встретится с саудовским клубом «Аль-Раед» и азербайджанской «Габалой», 14-го и 15-го числа.

Товарищеские матчи. Клубы

«Оренбург» — «Маниса» — 2:2 (0:1)

Голы «Оренбурга»: Марин, 71 (1:1). Гойкович, 87 (2:2).

ФК Оренбург
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