«Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» в товарищеском матче, Глушаков забил
«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче со счетом — 2:1.
Голами в составе победителей отметились Данил Капустянский и Брайан Мансилья. За проигравших забил Денис Глушаков, для которого это дебютный гол за новую команду. Полузащитник сыграл на добивании после удара Дмитрия Рыбчинского.
В концовке матча Глушаков мог забить еще один гол, но не смог реализовать пенальти. Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев отразил удар.
«Нижний Новгород» 19 февраля проведет товарищеский матч с «Родиной». «Оренбург» 21 февраля встретится с «Торпедо».
Товарищеский матч
«Оренбург» — «Нижний Новгород» — 2:1
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