«Он отлично себя проявил». Главный тренер сборной Швеции о спартаковце Ларссоне
21:46
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями от игры форварда «Спартака» Джордана Ларссона против сборной России (2:1).
— Он отлично себя проявил. Как и в РПЛ. Исак ему не уступал. Они оба хорошо провели матч, не подвели нас.
— Соперник чем-то удивил?
— Наша команда не так сыграна, как российская. Соперник сыграл хорошо, в том числе мощный Дзюба. Ожиданий особых не было, ничего нас не удивило.
— Кто впечатлил в вашей команде?
— Рад, что победили. Олссон здорово вышел. Хорошо сыграл вратарь. В целом команда провела сильную игру, чем я очень доволен. (Константин Алексеев)
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