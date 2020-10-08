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«Он отлично себя проявил». Главный тренер сборной Швеции о спартаковце Ларссоне

21:46
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями от игры форварда «Спартака» Джордана Ларссона против сборной России (2:1).

— Он отлично себя проявил. Как и в РПЛ. Исак ему не уступал. Они оба хорошо провели матч, не подвели нас.

— Соперник чем-то удивил?

— Наша команда не так сыграна, как российская. Соперник сыграл хорошо, в том числе мощный Дзюба. Ожиданий особых не было, ничего нас не удивило.

— Кто впечатлил в вашей команде?

— Рад, что победили. Олссон здорово вышел. Хорошо сыграл вратарь. В целом команда провела сильную игру, чем я очень доволен. (Константин Алексеев)

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