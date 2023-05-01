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Сегодня, 19:04

Веретенников — о ретро-матче: «РФС сделал все на высоком уровне»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал проведение ретро-матча между легендами «Спартака» и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

 — Хочу сказать как коренной волгоградец, что у нас давно не было такого хорошего мероприятие. РФС сделал все на высоком уровне. Надеюсь, что зрителей на матче будут много, что они будут получать удовольствие от игры двух великолепных команд.

— Два тайма по 30 минут — не мало?

— Это много. Мне 53 года, а вам сколько? 22? Сыграйте за нас полчаса и посмотрим на вас.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.

Олег Веретенников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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