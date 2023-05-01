Веретенников — о ретро-матче: «РФС сделал все на высоком уровне»

Бывший нападающий «Ротора» Олег Веретенников прокомментировал проведение ретро-матча между легендами «Спартака» и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Хочу сказать как коренной волгоградец, что у нас давно не было такого хорошего мероприятие. РФС сделал все на высоком уровне. Надеюсь, что зрителей на матче будут много, что они будут получать удовольствие от игры двух великолепных команд.

— Два тайма по 30 минут — не мало?

— Это много. Мне 53 года, а вам сколько? 22? Сыграйте за нас полчаса и посмотрим на вас.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.