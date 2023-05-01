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Сегодня, 14:58

Романцев — о ретро-матче: «Оцениваю это событие как очень важное и культовое»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал проведение ретро-матча между легендами красно-белых и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

 — Оцениваю это событие как очень важное и культовое. Ребята, которые сегодня приехали играть за «Динамо», «Спартак», находились в разных точках нашей страны. Когда они узнали, что приглашены на такое событие, никто ни слова не сказал о том, что тяжело добираться. Все молча сказали: «Буду однозначно, сочту за честь». Так что мы считаем это за большую честь участвовать в сегодняшнем матче.

— Сегодня ожидается 40 тысяч болельщиков, как вы считаете, будет ли им важен результат матча?

— Смотря что считать результатом. Считаю, что хорошим результатом будет красивая игра, красивые голы, красивый футбол. Счет не для товарищеских игр, а официальных, где проигрывать нельзя. Пойдет любой счет, только не 0:0.

— Популяризируют ли футбол такие ретро-матчи?

— Положительно отношусь к таким матчам. Мне это очень нравится. Я вижу футболистов и у нас, и у «Динамо», которые рано закончили. Они и сейчас могли бы доставить удовольствие болельщикам и результат командам. Так что я на такие матчи езжу с удовольствием.

— Например, кто?

— Например, футболисты, которые будут играть сегодня. Конкретно я не буду говорить. Сами увидите, кто как двигается, как играет, думает. Во всяком случае здесь нет футболистов глупо бегающих за мячом. Здесь все с головой.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.

Олег Романцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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