Создатель 2DROTS обратился к президенту РПЛ: «Дайте Wild Card! Мы будем в восьмерке!»
Один из создателей 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» высказался о возможности сыграть в РПЛ.
— Какой следующий матч? Сборная России?
— Думаю, командам должно быть интересно. Почему нет? Сборная России, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив».
— Есть желание позвонить Алаеву и сказать, что вы готовы в РПЛ?
— Конечно! Я говорю, дайте Wild Card! Сделайте невероятное, разрешите. Мы будем в восьмерке.
25 марта ЦСКА проиграл команде из медиалиги 2Drots (1:2) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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