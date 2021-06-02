Гол Холанна принес Норвегии победу над Люксембургом
21:54
Товарищеский матч между сборными Норвегии и Люксембурга завершился победой норвежцев (1:0).
Единственный мяч в концовке игры забил Эрлин Холанн. Игра состоялась в Малаге (Испания) на стадионе «Ла Росаледа».
Товарищеский матч
Норвегия — Люксембург — 1:0 (0:0)
Гол: Холанн, 90+2.
Норвегия: Хансен, Страндберг, Свенссон (Рюерсон, 65), Айер (Ханше-Ольсон, 72), Мелинг, Эль-Юнусси, Эдегор, Торсби (Мидтсье, 65), Серлот (Торстведт, 85), Хауге (Деннум, 64), Холанн.
Люксембург: Мори, Мартинс (Бонерт, 60), Карлсон, Махмутович, Пинту (Вейга, 81), Янс, Мартинс Перейра (С.Тилль, 69), О.Тилль (Селимович, 59), Девилль (Даниел да Мота, 81), Родригеш, Синани.
Предупреждения: Янс, 11. Торсби, 59. Селимович, 88.
2 июня. Малага. Стадион «Ла-Росаледа».
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