Нидерланды и Узбекистан сыграют в товарищеском матче в понедельник, 8 июня. Матч пройдет на стадионе «Айкан Стэдиум» в Нью-Йорке (США) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

08 июня, 21:45. - ()

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат игры Нидерланды — Узбекистан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Бразилия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе F вместе с Японией, Швецией и Тунисом. Узбекистан также выступит на мундиале, в группе К узбекистанцы будут играть с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

Сборные Нидерландов и Узбекистана по футболу никогда ранее не играли друг против друга.