Нидерланды — Узбекистан: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча
Нидерланды и Узбекистан сыграют в товарищеском матче 8 июня
Нидерланды и Узбекистан сыграют в товарищеском матче в понедельник, 8 июня. Матч пройдет на стадионе «Айкан Стэдиум» в Нью-Йорке (США) и начнется в 21.45 по московскому времени.
Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.
Ключевые события и результат игры Нидерланды — Узбекистан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Бразилия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе F вместе с Японией, Швецией и Тунисом. Узбекистан также выступит на мундиале, в группе К узбекистанцы будут играть с Португалией, ДР Конго и Колумбией.
Сборные Нидерландов и Узбекистана по футболу никогда ранее не играли друг против друга.
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