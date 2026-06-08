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Сегодня, 19:45

Нидерланды — Узбекистан: где смотреть онлайн трансляцию товарищеского матча

Нидерланды и Узбекистан сыграют в товарищеском матче 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Узбекистана.
Фото Getty Images

Нидерланды и Узбекистан сыграют в товарищеском матче в понедельник, 8 июня. Матч пройдет на стадионе «Айкан Стэдиум» в Нью-Йорке (США) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
08 июня, 21:45. - ()
Нидерланды
Узбекистан

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат игры Нидерланды — Узбекистан можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Бразилия отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе F вместе с Японией, Швецией и Тунисом. Узбекистан также выступит на мундиале, в группе К узбекистанцы будут играть с Португалией, ДР Конго и Колумбией.

Сборные Нидерландов и Узбекистана по футболу никогда ранее не играли друг против друга.

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Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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