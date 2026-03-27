Нидерланды — Норвегия: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборные Нидерландов и Норвегии проведут товарищеский матч
Сборные Нидерландов и Норвегии встретятся в товарищеском матче в пятницу, 27 марта. Игра пройдет на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.
Следить за результатами товарищеских матчей сборных можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
В предыдущий раз команды встречались в 2021 году, тогда победу со счетом 2:0 одержали Нидерланды. Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года.
В предыдущем международном окне в ноябре 2025 года Нидерланды победили Литву со счетом 4:0, а Норвегия обыграла Италию — 4:1.
Новости