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Неймар сыграет в основе сборной Бразилии. Это будет его первый матч в сезоне

05:41

Нападающий Неймар сыграет с первых минут за сборную Бразилии против Колумбии в товарищеском матче, сообщает Globo Esporte. Игра состоится 7 сентября и начнется в 4.30 по московскому времени.

27-летний бразилец еще ни разу не выходил на поле за «ПСЖ» в этом сезоне из-за травмы. Однако, по неофициальным данным, он не играл из-за возможного ухода из клуба в «Барселону» или «Реал».

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