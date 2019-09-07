Неймар снова забивает. Видео

Сборная Бразилии в товарищеском матче в конце второго тайма играет вничью с командой Колумбии — 2:2. Встреча проходит в США. В стартовом составе бразильцев вышел нападающий «ПСЖ» Неймар. Он сначала отметился результативной передачей на Каземиру, а затем отличился сам. Форвард забил за национальную команду впервые с ноября прошлого года.

Напомним, Неймар получил разрыв связки лодыжки в товарищеской встрече с Катаром 6 июня, из-за чего пропустил Кубок Америки. Это его первый выход на поле после повреждения.

Неймар в первой игре в сезоне отметился результативной передачей