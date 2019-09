Неймар снова забивает. Видео

Сборная Бразилии в товарищеском матче в конце второго тайма играет вничью с командой Колумбии — 2:2. Встреча проходит в США. В стартовом составе бразильцев вышел нападающий «ПСЖ» Неймар. Он сначала отметился результативной передачей на Каземиру, а затем отличился сам. Форвард забил за национальную команду впервые с ноября прошлого года.

Neymar is back! He scores on his return for Brazil against Colombia!#BRAxCOL #Brazilian



pic.twitter.com/tbrCvUVeg4