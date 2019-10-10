Неймар провел сотый матч за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар провел сотый матч за национальную команду. Юбилейной для него стала товарищеская игра с Сенегалом (1:1).

Неймар — седьмой бразилец, отыгравший сто встреч за сборную Лидирует двукратный чемпион мира Кафу, проведший 142 матча с 1990 по 2006 год. Также не меньше сотни встреч отыграли Роберто Карлос (125), Дани Алвес (117), Лусиу (105), Клаудио Таффарел (101) и Робинью (100).

Дани Алвес также принял участие в сегодняшней встрече с Сенегалом.