Неймар на костылях покинул стадион после матча с Катаром. Видео

Нападающий сборной Бразилии​ Неймар на костылях покинул стадион после товарищеского матча против Катара (2:0). На 21-й минуте его заменили на Эвертона из-за травмы правой ноги. Игрок отправился в раздевалку при помощи сотрудников команды. Сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

🚨¡OJO!🚨 NEYMAR ABANDONA CON MULETAS el estadio tras salir LESIONADO en el partido con BRASIL (📹 IG: leonardobaran) pic.twitter.com/OBRbLBHBAZ – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 июня 2019 г.

Неймар получил травму и не смог покинуть поле самостоятельно. Видео