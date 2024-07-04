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Непомнящий считает, что матч с Замбией был бы интересен для сборной России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о том, что национальные команды России и Замбии планируют провести товарищеский матч.

«Временами сборная Замбии появлялась на слуху, но не скажу, что это лучшая команда Африки. Но в нашем положении мы должны быть довольны таким соперником, все-таки африканский футбол довольно самобытен, много игроков, которые выступают в Европе, поэтому я только приветствую такие матчи. Со сборной Камеруна ни разу не играли с Замбией, но это команда где-то первой десятки африканских сборных. Поэтому такой матч был бы интересен для сборной России», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Ранее посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов сообщила, что Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч сборных в сентябре или октябре.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: ТАСС
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
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