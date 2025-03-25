Футбол
25 марта, 11:36

В Сербии назвали спектаклем матч «Партизана» и ЦСКА: «На стадион пришло около 15 тысяч фанатов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Неманья Тубич.
Фото Виталий Тимкив, архив «СЭ»

Экс-игрок «Краснодара» Неманья Тубич в разговоре с «СЭ» оценил товарищеский матч между «Партизаном» и ЦСКА (1:2).

«Была отличная атмосфера. На стадион пришло около 15 тысяч фанатов. Игра товарищеская. На трибунах было очень красиво. Болельщики «Партизана» устроили спектакль! Ведь мы знаем братские отношения клубов. Тем более Марко Николич работал в «Партизане», а теперь в ЦСКА. Все были довольны: и футболисты, и руководство. Плюс пришло очень много русских на трибуны. Топ!» — сказал Тубич «СЭ».

Игра прошла в Белграде 22 марта.

Неманья Тубич
