"Наполи" разгромил "Ливерпуль" в товарищеском матче

"Наполи" разгромил "Ливерпуль"​ (3:0) в товарищеском матче в Шотландии. В составе итальянской команды отличились нападающие Лоренцо Инсинье и Аркадиуш Милик, а также полузащитник Амин Юнес​.

Товарищеский матч

"Ливерпуль" – "Наполи" – 0:3 (0:2)

Голы: Инсинье, 17 (0:1). Милик, 29 (0:2). Юнес, 52 (0:3).

"Ливерпуль": Миньоле, Матип (Ловрен, 62), Александр-Арнолд (Гомес, 73), Робертсон (Хувер, 74), ван Дейк (ван дер Берг, 79), Милнер (Данкан, 79), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Хендерсон (Лаллана, 62), Фабинью (Льюис, 79), Вайналдум (Эллиотт, 79), Ориги (Брюстер, 62).

"Наполи": Мерет, Манолас (Кирикеш, 46), Мариу Руй (Гулям, 46), Максимович (Луперто, 61), Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Юнес, 46), Верди (Гаэтано, 61), Инсинье, Милик (Тутино, 74).

Судья: Мэдден (Шотландия).

28 июля. Эдинбург. Стадион "Murrayfield".