Овечкин рассказал о силовом приеме против игрока «Амкала»: «Я не знаю, что он хотел»
Овечкин вспомнил силовой прием в товарищеском матче за «Динамо»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о силовом приеме в товарищеском матче за «Динамо».
В игровом моменте российский хоккеист сыграл корпусом против игрока «Амкала» Майка Крапивникова.
Диалог Овечкина с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным зафиксировала пресс-служба клуба.
«А что там чувачок отлетел сразу же?» — спросил Тюкавин.
«Я не знаю, что он хотел», — ответил Овечкин.
Игра завершилась победой «Динамо» со счетом 5:0. Овечкин отличился на 11-й минуте.
После матча Овечкин заявил, что готов в будущем еще раз сыграть за «Динамо» в футбол.
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