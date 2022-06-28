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Сегодня, 21:08

Овечкин рассказал о силовом приеме против игрока «Амкала»: «Я не знаю, что он хотел»

Овечкин вспомнил силовой прием в товарищеском матче за «Динамо»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о силовом приеме в товарищеском матче за «Динамо».

В игровом моменте российский хоккеист сыграл корпусом против игрока «Амкала» Майка Крапивникова.

Диалог Овечкина с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным зафиксировала пресс-служба клуба.

«А что там чувачок отлетел сразу же?» — спросил Тюкавин.

«Я не знаю, что он хотел», — ответил Овечкин.

Игра завершилась победой «Динамо» со счетом 5:0. Овечкин отличился на 11-й минуте.

После матча Овечкин заявил, что готов в будущем еще раз сыграть за «Динамо» в футбол.

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Александр Овечкин
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Константин Тюкавин
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