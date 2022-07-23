Бензема и Карвахаль пропустят товарищеский матч против «Барселоны»

Нападающий Карим Бензема и защитник Дани Карвахаль пропустят товарищеский матч «Реала» против «Барселоны», сообщает журналистка Аранча Родригес.

Ранее сообщалось, что встречу рискует пропустить полузащитник «сливочных» Эден Азар. 31-летний бельгиец получил повреждение на тренировке после жесткого подката новичка клуба Антонио Рюдигера.

Товарищеский матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 24 июля, на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Парадайзе. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.