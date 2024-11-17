Дзюба обратился к травмированному игроку «Амкала»: «Это просто шок! Ты замечательный парень, выздоравливай»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях обратился к игроку «Амкала» Степану Костюкову, который получил серьезное повреждение в товарищеском матче против «Динамо».

«Степа, желаю тебе скорейшего выздоровления. Только недавно познакомились. Ты замечательный парень, выздоравливай. Увидел это (эпизод с травмой), просто в шоке. Береги себя, все у тебя получится. Напиши, как ты, что ты. Телефон есть», — сказал Дзюба.

Дзюба также заявил, что Костюков вызывает у него огромное уважение.

«Это было неприятно. Давай, дорогой! Ты один из тех, кто вызывает у меня огромное уважение. Твое отношение, то, какой ты человек. Желаю тебе всего наилучшего», — добавил футболист.

25-летний игрок медиакоманды получил повреждение на 15-й минуте товарищеского матча с московским «Динамо» после контакта с голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом. Его унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что Костюков получил открытый перелом костей ноги.